15 сентября 2025
Израиль

Правительство вновь ответило БАГАЦу, что не готово создать комиссию по расследованию 7/10

Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
Расследование
время публикации: 15 сентября 2025 г., 18:54
Правительство вновь ответило БАГАЦу, что не готово создать комиссию по расследованию 7/10
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство направило в БАГАЦ ответ по иску, требующему создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. В соответствии с этим документом, позиция правительства не изменилась – в разгар войны создавать следственную комиссию "не время".

"Как уже было сказано ранее, проведение работ по расследованию и проверкам в разгар войны может отвлечь внимание задействованных в управлении военными действиями компетентных органов и помешать их работе, – сказано в ответе правительства. – Недопустимо, чтобы задействованным людям пришлось заниматься консультациями с юристами вместо руководства боевыми операциями".

Израиль
