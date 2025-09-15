Правительство вновь ответило БАГАЦу, что не готово создать комиссию по расследованию 7/10

Правительство направило в БАГАЦ ответ по иску, требующему создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. В соответствии с этим документом, позиция правительства не изменилась – в разгар войны создавать следственную комиссию "не время".

"Как уже было сказано ранее, проведение работ по расследованию и проверкам в разгар войны может отвлечь внимание задействованных в управлении военными действиями компетентных органов и помешать их работе, – сказано в ответе правительства. – Недопустимо, чтобы задействованным людям пришлось заниматься консультациями с юристами вместо руководства боевыми операциями".