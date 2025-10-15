x
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
последняя новость: 18:14
15 октября 2025
Израиль

"Кан Бет": Израиль готовится ближайшей ночью принять тела еще пятерых заложников

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 15 октября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 17:46
"Кан Бет": Израиль готовится ближайшей ночью принять тела еще пятерых заложников
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Итай Блюменталь сообщил, что в Израиле ожидают, что ближайшей ночью ХАМАС вернет тела еще пятерых заложников. Если это произойдет, то в секторе Газы останутся тела 16 израильтян.

Отметим, что другие израильские СМИ также сообщают о подготовке ЦАХАЛа к приему погибших, но не называют, сколько тел может быть передано ХАМАСом. Об этом также сообщил катарский телеканал "Аль-Араби".

После освобождения 20 выживших заложников 13 октября в обмен на примерно 2000 заключенных израильских тюрем, среди которых были сотни террористов-убийц, ХАМАС начал постепенно передавать Израилю тела погибших или убитых в плену заложников.

13 октября Израилю из сектора Газы были возвращены тела Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.

14 октября – Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви. Четвертое тело, переданное ХАМАСом Израилю 14 октября, не соответствует ни одному из похищенных.

Израиль
