15 октября 2025
Тела еще четырех заложников возвращены в Израиль

время публикации: 15 октября 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 00:13
Тела еще четырех заложников возвращены в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 14 октября ХАМАС через "Красный Крест" передал ЦАХАЛУ останки четырех погибших заложников. Если эксперты Института судебной медицины "Абу Кабир" подтвердят, что останки принадлежат израильтянам, в секторе Газы останутся тела 20 из 28 погибших заложников.

ХАМАС не сообщил имена погибших.

До того, как машины ЦАХАЛа с телами заложников покинули сектор Газы, состоялась церемония в память о погибших. Во время церемонии бойцы ЦАХАЛа накрыли гробы израильскими флагами, отдали им воинские почести и прочитали молитвы.

Около полуночи ЦАХАЛ сообщил, что останки доставлены на территорию Израиля, машины в сопровождении полиции направляются в Институт судебной медицины. Расчетное время прибытия в "Абу Кабир" 00:50.

ЦАХАЛ обратился к общественности с призывом проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

13 октября Израилю из сектора Газы были возвращены тела Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.

