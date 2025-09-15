x
Израиль

Бен-Гвир мечтает о создании микрорайона для сотрудников полиции на набережной Газы

Итамар Бен-Гвир
время публикации: 15 сентября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 12:17
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступая на праздничной церемонии для сотрудников полиции в преддверии Рош а-Шана, поделился своим видением будущего.

Он заявил, что "добрые люди" пытаются вбить клин между ним и руководством полиции, но у них "ничего не получится". "Тот, кто реализует мою политику – продвигается по службе, в полиции теперь так", – заявил Бен-Гвир, комментируя сообщение о своем отказе утвердить часть назначений в полиции.

Напомним, речь идет о появившихся в последние дни сообщениях о разногласиях между Итамаром Бен-Гвиром и главным инспектором полиции Даниэлем Леви по поводу назначений в полиции – ранее сегодня Леви официально опроверг эти сообщения.

На церемонии министр национальной безопасности заявил, что он планирует после завершения военной операции в секторе Газы и разгрома ХАМАСа построить там "роскошный квартал для полицейских, с видом на море", сообщает Ynet.

"Это будет одно из самых красивых мест на Ближнем Востоке. Поселенчество приносит безопасность, пришло время для еврейских поселений в Газе", – подчеркнул глава "Оцма Иегудит".

Израиль
