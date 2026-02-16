x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оружие и бомба в урнах для голосования: полиция провела обыск в Араре. Видео

Криминал в арабском секторе
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:56
Оружие и бомба в урнах для голосования: полиция провела обыск в Араре. Видео
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции при участии полицейского спецназа провели обыск на футбольном поле в городе Арара. В ходе обыска были обнаружены винтовка М-16, магазины к ней, значительный запас боеприпасов и взрывное устройство.

В полиции полагают, что оружие было спрятано перед совершением преступления. Оружие и взрывчатка были спрятаны в предвыборных урнах, которые хранились на территории футбольного комплекса.

Подозреваемый, 63-летний житель Арары, был задержан, по итогам допроса его поместили под стражу. Ожидаются также санкции в отношении ответственных за футбольное поле.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Задержаны подозреваемые в убийстве в Араре
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2025

Теракт на севере Израиля: убиты 19-летняя девушка и 68-летний мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

Житель Арары обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены, матери трех детей