Оружие и бомба в урнах для голосования: полиция провела обыск в Араре. Видео
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:56
Сотрудники полиции при участии полицейского спецназа провели обыск на футбольном поле в городе Арара. В ходе обыска были обнаружены винтовка М-16, магазины к ней, значительный запас боеприпасов и взрывное устройство.
В полиции полагают, что оружие было спрятано перед совершением преступления. Оружие и взрывчатка были спрятаны в предвыборных урнах, которые хранились на территории футбольного комплекса.
Подозреваемый, 63-летний житель Арары, был задержан, по итогам допроса его поместили под стражу. Ожидаются также санкции в отношении ответственных за футбольное поле.
