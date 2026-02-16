Оружие и бомба в урнах для голосования: полиция провела обыск в Араре. Видео

Сотрудники полиции при участии полицейского спецназа провели обыск на футбольном поле в городе Арара. В ходе обыска были обнаружены винтовка М-16, магазины к ней, значительный запас боеприпасов и взрывное устройство.

В полиции полагают, что оружие было спрятано перед совершением преступления. Оружие и взрывчатка были спрятаны в предвыборных урнах, которые хранились на территории футбольного комплекса.

Подозреваемый, 63-летний житель Арары, был задержан, по итогам допроса его поместили под стражу. Ожидаются также санкции в отношении ответственных за футбольное поле.