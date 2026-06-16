Опрос института "Кантар": партия Айзенкота укрепляется, партия Беннета теряет поддержку

Телеканал "Кан-11" опубликовал 16 июня результаты опроса, проведенного институтом "Кантар" после того, как было объявлено о соглашении между США и Ираном.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, "Ликуд" получил бы 23 мандата (это на один мандат меньше, чем во время предыдущего опроса, проводившегося 4 июня). На втором месте – партия "Яшар" Гади Айзенкота, получившая 21 мандат, что на 4 мандата больше, чем во время предыдущего опроса.

Блок "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом с 4 июня потерял 6 мандатов и получил 17.

Партия "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана получила 10 мандатов, что на два больше, чем в начале месяца.

Один мандат потеряла партия "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром, получив 9.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 9, ШАС – 9 (на один больше), "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 7 (на один больше), РААМ – 4, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 52 мандата, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 68.

Только 18% опрошенных заявили, что они поддерживают намечающееся соглашение между США и Ираном, и 55%, что выступают против. 70% респондентов признались, что по-прежнему считают, что Иран представляет опасность для Израиля.