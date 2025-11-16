x
16 ноября 2025
Израиль

"Кан-11": ХАМАС начал накапливать оружие в поддерживающих его странах

ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 16 ноября 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 20:24
"Кан-11": ХАМАС начал накапливать оружие в поддерживающих его странах
AP Photo/ Hatem Moussa

В то время, как следующий этап плана Трампа предусматривает полное разоружение ХАМАСа, террористическая группировка в последние недели начала накапливать оружие в поддерживающих его странах. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Элиор Леви.

По данным телеканала, "складами оружия ХАМАСа" стали несколько африканских стран и Йемен.

Согласно плану ХАМАСа, когда наступит "час икс", это оружие контрабандными путями будет доставлено в стратегически важные точки, в том числе в сектор Газы.

В Израиле считают, что накопление оружия ХАМАСом является доказательством истинных планов организации на день, который наступит после войны.

Израиль
