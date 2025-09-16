Семьи похищенных протестуют в Иерусалиме: "Вы обрушиваете дома на заложников"

Несколько сотен человек, включая родственников заложников, устроили акцию протеста в Иерусалиме против наземной операции в городе Газа. Акция началась возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу, после чего участники демонстрации прошли шествием до канцелярии премьер-министра, где он в это время проводил пресс-конференцию.

Макабит Майер, тетя Гали и Зива Берманов, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы, заявила: "Чем именно вы хвастаетесь? Я живу примерно в часе езды от границы, и я проснулась утром от того, что мой дом дрожал. Что же там переживают Гали и Зиви, если мой дом в часе езды дрожал? Что же вы, к черту, творите? Куда вы нас ведете?

В какой ад вы ведете этот прекрасный народ? Вы недостойны этого народа!"

"Биби, ты связался не с теми семьями и не с тем народом, – продолжила она. – Чем вы хотите похвастаться? Смертью уцелевших заложников? Исчезновением тел погибших заложников? Вы отказываетесь говорить с нами, весь день хвастаетесь убийствами. На кого вы обрушиваете все эти башни? Может быть, вы обрушиваете их на Гали и Зиви – и на всех, кто там остался, живых и убитых".

Дочери освобожденного из плена Охада Бен-Ами Элла и Юли заявили, что они пришли поддержать семьи заложников, которые все еще находятся в Газе. "Мы не отступим, потому что ввод войск в город Газа подвергает их жизни опасности, превращает их в живой щит перед лицом ужасной войны. Мы здесь ради солдат, ради заложников и ради будущего нашей страны, чтобы все заложники вернулись, и мы могли жить дальше".