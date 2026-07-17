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Израиль

Полиция опубликовала данные подозреваемого, соблазняющего подростков в соцсетях

Сексуальное насилие
Дети
Соцсети
время публикации: 17 июля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 14:53
Полиция опубликовала данные подозреваемого, соблазняющего подростков в соцсетях
Olivier Fitoussi Flash90 (Иллюстрация)

Иерусалимская полиция задержала 25-летнего Авраама Реймонда из Бней-Брака по подозрению в совершении сексуализированного насилия в отношении 15-летнего подростка после того, как он установил с несовершеннолетним контакт в социальной сети Instagram.

После знакомства они встретились, затем подозреваемый отвез подростка домой, и на парковке возле дома совершил акт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

Инцидент заметили действовавшие в том районе сотрудники полиции, которые немедленно задержали подозреваемого. В ходе допроса возникли подозрения, что подросток не был единственной жертвой, поэтому полиция опубликовала имя подозреваемого.

Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в полицию по телефону 100.

Израиль
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