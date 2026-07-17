Полиция опубликовала данные подозреваемого, соблазняющего подростков в соцсетях

Иерусалимская полиция задержала 25-летнего Авраама Реймонда из Бней-Брака по подозрению в совершении сексуализированного насилия в отношении 15-летнего подростка после того, как он установил с несовершеннолетним контакт в социальной сети Instagram.

После знакомства они встретились, затем подозреваемый отвез подростка домой, и на парковке возле дома совершил акт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

Инцидент заметили действовавшие в том районе сотрудники полиции, которые немедленно задержали подозреваемого. В ходе допроса возникли подозрения, что подросток не был единственной жертвой, поэтому полиция опубликовала имя подозреваемого.

Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в полицию по телефону 100.