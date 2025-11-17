В аварии на 40-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

На 40-м шоссе, между перекрестками Бедек и Эль-Аль, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист, мужчина примерно 45 лет, получил тяжелые травмы, водитель машины пострадал легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.