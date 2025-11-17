x
Израиль
Израиль

66-летний житель Хайфы задержан за граффити на стенах йешивы

Хайфа
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 17 ноября 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 17:14
66-летний житель Хайфы задержан за граффити на стенах йешивы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Прибрежного округа задержала 66-летнего жителя Хайфы по подозрению в нанесении граффити против религиозных уклонистов на стенах йешивы.

Жалобу на порчу имущества полиция получила в конце прошлой недели. Звонившие сообщили, что на стенах йешивы "Тиферет Исраэль" неизвестный оставил надпись: "В Хайфе нет места уклонистам от службы в армии".

Полиция сообщает, что для розыска подозреваемого были использованы "передовые технические средства".

Задержанный доставлен в отделение полиции. По результатам беседы будет принято решение, будет ли полиция обращаться в суд с просьбой о продлении срока содержания под стражей.

