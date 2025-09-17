12 канал ИТВ: Левин игнорирует юрсоветницу и затягивает лишение террористов гражданства

Министр юстиции Ярив Левин подчеркнуто игнорирует юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару, и это приводит не только к обсуждаемым БАГАЦем конфликтам вокруг смены замков в тель-авивской канцелярии министра, которой пользовалась юрсоветница, но и к гораздо более серьезным проблемам.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, Ярив Левин, получив портфель министра внутренних дел, отказывается встретиться с юрсоветницей, чтобы обсудить лишение израильского гражданства двух террористов.

В соответствии с установленными правилами, глава МВД имеет право лишить израильского гражданства террористов, осужденных за тяжкие преступления против безопасности, однако это требует проведения заседания на самом высоком уровне с участием министра внутренних дел и юридической советницы правительства, а также с участием представителей служб безопасности.

Несмотря на повторные запросы канцелярии юрсоветницы к канцелярии министра внутренних дел, Левин отказывается с ней встретиться по этому вопросу – как, впрочем, и по другим.