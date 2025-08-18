"Кан-11": Израиль получил письменный ответ от ХАМАСа

В вечернем выпуске новостей телеканал "Кан-11" со ссылкой на свой источник в Иерусалиме передал, что посредники передали Израилю ответ на предложение по сделке, полученный от ХАМАСа.

Согласно этому источнику, полученный документ изучают члены переговорной группы, затем с ним будет ознакомлен Биньямин Нетаниягу.

Согласно сообщениям в арабских СМИ, ХАМАС согласился на частичную сделку, которая предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.