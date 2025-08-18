x
18 августа 2025
|
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 20:40
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": Израиль получил письменный ответ от ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 18 августа 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 20:02
"Кан-11": Израиль получил письменный ответ от ХАМАСа
Avshalom Sassoni/Flash90

В вечернем выпуске новостей телеканал "Кан-11" со ссылкой на свой источник в Иерусалиме передал, что посредники передали Израилю ответ на предложение по сделке, полученный от ХАМАСа.

Согласно этому источнику, полученный документ изучают члены переговорной группы, затем с ним будет ознакомлен Биньямин Нетаниягу.

Согласно сообщениям в арабских СМИ, ХАМАС согласился на частичную сделку, которая предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

Арабские источники: ХАМАС согласился на частичную сделку. В Израиле изучают ответ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

Итамар Бен-Гвир: "У Нетаниягу нет полномочий для заключения частичной сделки"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

N12: Израиль пока не получил ответ от ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

682-й день войны: удары в Газе, операции в Ливане, Иудее и Самарии