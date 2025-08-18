x
Израиль

Итамар Бен-Гвир: "У Нетаниягу нет полномочий для заключения частичной сделки"

Заложники
ХАМАС
Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 18 августа 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 18:34
Итамар Бен-Гвир: "У Нетаниягу нет полномочий для заключения частичной сделки"
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в соцсети Х прокомментировал неофициальную информацию о том, что ХАМАС согласился на частичную сделку, которая предусматривает освобождение 10 заложников и передачу Израилю тел 18 убитых израильтян в обмен на освобождение из тюрем террористов.

"У Нетаниягу нет мандата на частичную сделку", – написал Бен-Гвир.

Журналистам министр национальной безопасности и глава партии "Оцма Иегудит" заявил: "Если Нетаниягу капитулирует перед ХАМАСом и остановит войну, это станет трагической ошибкой на многие поколения вперед. В прошлый раз он не смог воспользоваться ультиматумом Трампа, который требовал освобождения всех заложников, в противном случае он угрожал, что "разверзнутся врата ада", хотя я тогда и предупреждал, что это будет ошибкой", – заявил Бен-Гвир, добавив: "У нас есть возможность сейчас разгромить ХАМАС, и я говорю премьер-министру – у тебя нет мандата соглашаться на частичную сделку, не добив ХАМАС".

Израиль
