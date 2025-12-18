Автомобиль сбил ехавшего на самокате ребенка в Тверии
время публикации: 18 декабря 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 19:06
Восьмилетний мальчик получил травмы от средней степени тяжести до тяжелых в результате ДТП на улице Ахад а-Ам в Тверии. По словам представителей "Ихуд Ацала", мальчика сбила машина, когда он ехал на самокате.
В результате инцидента мальчик получил серьезные травмы таза и головы. Оказав ему неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в больницу "Пория" в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого.
