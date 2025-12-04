x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
последняя новость: 18:48
04 декабря 2025
Израиль
Израиль

Покончил с собой 27-летний резервист из Ашдода, страдавший ПТСР

Психология
Ашдод
Резервисты
время публикации: 04 декабря 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 18:29
Покончил с собой 27-летний резервист из Ашдода, страдавший ПТСР
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший офицер бригады "Гивати" 27-летний Томас Аджгаускас из Ашдода покончил с собой после длительной борьбы с психологическим кризисом, сообщает Ashdod.net. В прощальном письме, которое он оставил, Томас признается, что после 7.10 он уже не тот, что раньше, и его прежнюю жизнь у него отняли. "Я пытался быть сильным и продолжать жить, но я чувствую, что проиграл эту битву", – написал он.

Его друзья рассказали, что он был самоотверженным и сильным человеком, который всегда поддерживал других, но самому ему было сложно попросить о помощи. Томас Аджгаускас был похоронен на кладбище Ашдода, но он не был признан павшим военнослужащим, несмотря на ПТСР.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

Израиль
