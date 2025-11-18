Шатнаж, угрозы и финансовые интересы: судьи Верховного раввината под подозрением полиции

Полиция завершила расследование серьезного преступления в системе раввинских судов: трое высокопоставленных судей ("даяним") подозреваются в угрозах, вымогательстве, взяточничестве и мошенничестве с целью продвижения личных финансовых интересов. Жертвой угроз стал их коллега, также судья раввинского суда.

Мировой суд Ришон ле-Циона оставил в силе запрет на публикацию имен подозреваемых. Полиция сообщает, что дело велось при сопровождении экономического отдела государственной прокуратуры, в настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о предъявлении обвинений.

По сообщению Ynet, в числе подозреваемых бывший главный раввин, а также судья Высшего раввинского суда. По подозрению полиции, подозреваемые использовали свой статус и должностное положение, чтобы угрожать "даяну" местного раввинского суда и требовать от него изменения решений по делам о религиозных трастах и находящихся под управлением раввината земельных владений.

В ходе расследования, которое велось подразделением "Лахав-433", в канцелярии Верховного раввината был проведен обыск, в рамках которого следователи изъяли документы и электронную переписку.

Следствие было начато после получения одобрения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, необходимого для такого масштаба дел.