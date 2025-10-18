Тело еще одного заложника возвращено в Израиль

Вечером 17 октября ХАМАС через "Красный Крест" передал останки еще одного заложника. Эксперты Института судебной медицины "Абу Кабир" проводят процедуру идентификации.

До того, как машины ЦАХАЛа с переданным телом покинули сектор Газы, состоялась церемония в память о погибшем, в которой гроб был накрыт израильским флагом и были прочитаны молитвы.

Это четвертая передача останков погибших в плену заложников Израилю.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Еще 15 октября ХАМАС заявил, что он передал все тела, которые было возможно найти и извлечь. Террористическая группировка утверждает, что ей необходима специальная техника и оборудование, чтобы выполнить свою задачу.

В то же время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения, и в качестве ответной меры незначительно сократил объемы помощи, поступающей в Газу, а также закрыл КПП "Рафиах" на границе с Египтом для перехода жителей сектора.

Президент США Дональд Трамп, мирный план которого стал основой соглашения о прекращении огня в секторе Газы, 14 и 15 октября обращался к ХАМАСу с требованием выполнить свою часть соглашения и вернуть тела похищенных. В интервью CNN он заявил, что в противном случае разрешит Израилю возобновить боевые действия в Газе.