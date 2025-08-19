x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
Израиль

Штаб семей заложников обвинил Нетаниягу в выдвижении невыполнимых условий ХАМАСу

Правительство
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 августа 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 18:50
Штаб семей заложников обвинил Нетаниягу в выдвижении невыполнимых условий ХАМАСу
Фото: Уриэль Эвен Сапир, Штаб семей заложников

После того, как "высокопоставленный источник в Иерусалиме" заявил, что "позиция Израиля в отношении сделки с ХАМАСом не изменилась", штаб семей заложников выступил с заявлением для СМИ.

Эйнав Ценгаукер, сын которой Матан находится в плену ХАМАСа 683 дня, заявила, что правительство Израиля, как и месяц назад, намерено сорвать сделку. По ее словам, Нетаниягу выдвигает невыполнимые требования ХАМАСу, "преследуя свои политические интересы". "Мы не пойдем на компромисс, и мы требуем всеобъемлющего соглашения о возвращении всех 50 похищенных и прекращения войны. Чтобы добиться своих целей, у нас нет другого выбора, кроме как снова выйти на улицы", – заявила она.

Штаб семей похищенных потребовал от правительства Израиля прекратить войну, не подвергать опасности жизни солдат, в рамках намечающейся сделки освободить всех заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
