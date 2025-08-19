x
19 августа 2025
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 20:56
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уничтожен участник похищения Ярдена Бибаса Джихад Камаль Салам Наджар

Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 19 августа 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 19:58
Уничтожен участник похищения Ярдена Бибаса Джихад Камаль Салам Наджар
Пресс-служба ЦАХАЛа
Уничтожен участник похищения Ярдена Бибаса Джихад Камаль Салам Наджар
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен один из террористов, в "черную субботу" 7 октября 2023 года похитивших Ярдена Бибаса.

Операция по ликвидации была осуществлена 10 августа текущего года: боевик военизированного крыла ХАМАСа Джихад Камаль Салам Наджар был уничтожен.

Он принимал участие во вторжении в кибуц Нир-Оз и в резне израильтян, он также наряду с другими террористами несет ответственность за похищение Ярдена Бибаса.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат разыскивать и уничтожать участников резни 7 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2025

Глава ШАБАКа сообщил Ярдену Бибасу о ликвидации террориста, похитившего его жену и детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2025

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован Мохаммад Хасан Ауад, руководивший похищением семьи Бибас
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2025

Ярден Бибас подарил пожертвованные Кфиру и Ариэлю игрушки больнице, где родились его сыновья