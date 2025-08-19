Уничтожен участник похищения Ярдена Бибаса Джихад Камаль Салам Наджар

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен один из террористов, в "черную субботу" 7 октября 2023 года похитивших Ярдена Бибаса.

Операция по ликвидации была осуществлена 10 августа текущего года: боевик военизированного крыла ХАМАСа Джихад Камаль Салам Наджар был уничтожен.

Он принимал участие во вторжении в кибуц Нир-Оз и в резне израильтян, он также наряду с другими террористами несет ответственность за похищение Ярдена Бибаса.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат разыскивать и уничтожать участников резни 7 октября.