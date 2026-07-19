В Иерусалиме в результате ДТП тяжелые травмы получил мотоциклист
время публикации: 19 июля 2026 г., 22:06 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 22:06
На улице Артур Хантке в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением транспортным средством. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция изучает обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026