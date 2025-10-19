x
19 октября 2025
Израиль

После интенсивных авиаударов ЦАХАЛ сообщил о возобновлении режима прекращения огня в Газе

Газа
ХАМАС
Израиль
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 19 октября 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 21:24
После интенсивных авиаударов ЦАХАЛ сообщил о возобновлении режима прекращения огня в Газе
Abed Rahim Khatib/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в соответствии с указанием политического руководства и после серии интенсивных ударов по целям в Газе ЦАХАЛ вернулся к соблюдению режима прекращения огня, который был нарушен ХАМАСом.

"ЦАХАЛ продолжит контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и будет жестко реагировать на любые его нарушения", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израиль
