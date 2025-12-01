x
01 декабря 2025
Израиль

70-летний квартирный вор арестован в Тель-Авиве, у него изъяты ювелирные изделия

время публикации: 01 декабря 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 15:18
70-летний квартирный вор арестован в Тель-Авиве, у него изъяты ювелирные изделия
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции северного Тель-Авива задержали в понедельник утром 70-летнего жителя Холона по подозрению во взломе квартиры в тель-авивском районе "Кохав а-Цафон".

При обыске у подозреваемого были обнаружены различные ювелирные изделия – предположительно, краденые, – а также набор отмычек и других инструментов для взлома.

Сообщается, что поведение пожилого вызвало подозрения патрульных полицейских, и они задержали его для досмотра. Примерно в это время обнаружился взлом квартиры в районе "Кохав а-Цафон", на месте уже работали криминалисты.

После допроса полиция намерена доставить подозреваемого в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.

