70-летний квартирный вор арестован в Тель-Авиве, у него изъяты ювелирные изделия
время публикации: 01 декабря 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 15:18
Сотрудники полиции северного Тель-Авива задержали в понедельник утром 70-летнего жителя Холона по подозрению во взломе квартиры в тель-авивском районе "Кохав а-Цафон".
При обыске у подозреваемого были обнаружены различные ювелирные изделия – предположительно, краденые, – а также набор отмычек и других инструментов для взлома.
Сообщается, что поведение пожилого вызвало подозрения патрульных полицейских, и они задержали его для досмотра. Примерно в это время обнаружился взлом квартиры в районе "Кохав а-Цафон", на месте уже работали криминалисты.
После допроса полиция намерена доставить подозреваемого в суд для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей.
