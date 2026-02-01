x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 11:48
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Политический кризис: голосование по закону о призыве отложено

Бюджет
Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 01 февраля 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 11:48
Политический кризис: голосование по закону о призыве отложено
Yonatan Sindel/Flash90

Голосование по закону о призыве не состоится на этой неделе. В ближайшие дни представители коалиции и ультраордоксальных партий будут формулировать свои предложения по окончательному варианту текста законопроекта, основываясь на соглашениях, достигнутых комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне.

Затем черновики будут представлены юридическому советнику комиссии, которая представит свои поправки и предложения.

На прошлой неделе завершилось зачтение параграфов законопроекта, в том виде, в котором его предлагает глава комиссии Боаз Бисмут.

Ожидается, что для изучения законопроекта потребуется не менее недели.

В ультраортодоксальных партиях требуют от коалиции остановить обсуждение проекта государственного бюджета в финансовой комиссии Кнессета. Не исключено, что коалиция согласится на это требование при условии готовности ШАС и "Яадут а-Тора" поддержать законопроекты коалиции в предварительном чтении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2026

В Кнессете проходит решающая встреча по закону о призыве