Политический кризис: голосование по закону о призыве отложено

Голосование по закону о призыве не состоится на этой неделе. В ближайшие дни представители коалиции и ультраордоксальных партий будут формулировать свои предложения по окончательному варианту текста законопроекта, основываясь на соглашениях, достигнутых комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне.

Затем черновики будут представлены юридическому советнику комиссии, которая представит свои поправки и предложения.

На прошлой неделе завершилось зачтение параграфов законопроекта, в том виде, в котором его предлагает глава комиссии Боаз Бисмут.

Ожидается, что для изучения законопроекта потребуется не менее недели.

В ультраортодоксальных партиях требуют от коалиции остановить обсуждение проекта государственного бюджета в финансовой комиссии Кнессета. Не исключено, что коалиция согласится на это требование при условии готовности ШАС и "Яадут а-Тора" поддержать законопроекты коалиции в предварительном чтении.