В районе Кфар-Менахема перевернулся багги, мужчина получил тяжелые травмы
время публикации: 24 апреля 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 13:43
В службу скорой помощи округа Лахиш поступило сообщение о багги (открытом внедорожнике), который перевернулся на открытой местности неподалеку от Кфар-Менахема.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 35 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего спасательным вертолетом МАДА эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2024