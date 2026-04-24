В районе Кфар-Менахема перевернулся багги, мужчина получил тяжелые травмы

В службу скорой помощи округа Лахиш поступило сообщение о багги (открытом внедорожнике), который перевернулся на открытой местности неподалеку от Кфар-Менахема.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 35 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего спасательным вертолетом МАДА эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.