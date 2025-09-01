Ликвидации недели и их стратегическое значение: видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

Минувшая неделя, по оценке Давида Шарпа, прошла под знаком точечных ликвидаций на нескольких направлениях и стала показательным тестом для израильской разведки и дальнобойных возможностей ВВС. Главным эпизодом он называет устранение Абу Убайды – многолетнего "лица" и голоса боевого крыла ХАМАС. Медийный символ, чьи заявления формировали повестку и служили инструментом мобилизации сторонников, по словам Шарпа, был одной из приоритетных целей Израиля: удар наносит сильный урон морали противника и его пропагандистской машине. Эксперт подчёркивает: это необходимое, хотя и не достаточное условие разгрома ХАМАС – верхушка, причастная к событиям 7 октября, должна быть устранена.

Параллельно, отмечает Шарп, Израиль продолжил "снимать" несущие звенья в Ливане и Газе – командиров среднего уровня "Хезболлы" и местного филиала ИГ. Такие цели не решают войну одномоментно, но ежедневно подтачивают способность структур к манёвренной войне, логистике и диверсиям. В Газе, по его словам, ликвидирован руководитель группы, отвечавший за связи и поставки; в Южном Ливане уничтожён начальник штаба батальона спецподразделения, входящего в ударное ядро "Хезболлы". Это "рутина" кампании, но именно она ломает позвоночник полевого управления.

Отдельным блоком Шарп разбирает удар по правительству хуситов в Сане: список жертв на момент записи он называет неполным, однако говорит о поражении значительной части кабинета, включая премьера. Помимо морального и символического эффекта – кадры пожаров и разрушений – речь идёт об ощутимом подрыве военной-экономической инфраструктуры: энергетики, топлива, объектов власти. По его словам, операция демонстрирует "длинную руку" целеуказания и способность быстро принимать решения на уровне командующего ВВС, начальника Генштаба и министра обороны, а также подтверждает наличие у Израиля актуальной агентурной и технической информации по Йемену, достаточной для ударов в режиме близком к реальному времени.

Говоря об ответах, Шарп напоминает, что потенциал хуситов ограничен качеством и количеством ракет, неритмичным местным производством и зависимостью от контрабанды. Они уже объявили о "страшной мести" и запускали баллистические ракеты, но две, по его словам, упали в Саудовской Аравии – ситуация, которая нередко повторяется. "Ворот ада" не обещают качественного скачка: вероятнее продолжение периодических обстрелов, БПЛА и давления на судоходство с колебаниями интенсивности в зависимости от ресурсов.

Итог недели, по оценке Шарпа, таков: устранение медийной "иконы" ХАМАС, системное вымывание среднего звена в Ливане и Газе и болезненный удар по руководству и инфраструктуре в Сане усиливают сдерживание и дезорганизуют противника. Серия операций подтверждает: разведка и ВВС способны действовать быстро и точно на больших дистанциях. Перестрелка продолжится, но цена агрессии для противников растёт – а значит, ставка на сочетание системных ударов по инфраструктуре и точечных ликвидаций ключевых фигур остаётся рабочей стратегией.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

