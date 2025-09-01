Бен-Гвир дал юрсоветнице 24 часа на "ответ по существу", затем новая политика вступит в силу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал возражения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары в отношении новой политики ограничения демонстраций, предусматривающей запрет на бллокирование центральных автодорог, ограничения на демонстрации возле домов политиков и т. п.

Бен-Гвир заявил, что если юридическая советница не предоставит ответ "по существу", новые правила вступят в силу, несмотря на ее возражения, добавив, что Гали Баарав-Миара "в очередной раз присваивает себе не принадлежащие ей полномочия".

"В вашем письме содержатся три ошибки, – цитирует ответ министра национальной безопасности "Кипа", – будто угрожая мне, вы можете заставить меня отказаться от полномочий устанавливать политику. Не можете. Будто меня можно ввести в заблуждение в вопросах юриспруденции. Нельзя. Будто вы можете сорвать мои намерения определить политику посредством незаконного отказа юридической советницы правительства участвовать в данном процессе. Не можете".

Далее Итамар Бен-Гвир указывает, что определение политики в данном контексте (то есть, в контексте правил проведения демонстраций и уровня вмешательства в них полиции) – это его законное полномочие и даже обязанность как министра национальной безопасности. Он также указал, что юридической советнице был направлен деловой и исчерпывающий ответ на все ее замечания, таким образом, консультация с ней была проведена.

Тот факт, что какие-то детали не совпадают с рекомендациями юридической советницы не представляет собой административное нарушение, и не отменяет факта проведения консультации. "Мне остается лишь сожалеть о легкомыслии, с которым вы вводите в заблуждение министров в правовых вопросах, о которых их консультируете", – упрекает Бен-Гвир.

Он также сообщил, что предоставяет Гали Баарав-Миаре 24 часа сверх требований закона для "консультации по существу", и подчеркнул, что черновой вариант новых правил юридическая советница получила около трех месяцев назад. "При отсутствии делового ответа с профессионально изложенной позицией я буду считать обязанность консультирования выполненной, и документ об изменениях будет опубликован и вступит в силу".

Напомним, ранее в понедельник юридическая советница правительства заявила, что возражает против документа, предусматривающего ограничения права на проведение демонстраций. Этот документ был разработан министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

По заявлению юридического советника правительства, новые распоряжения министра не соответствуют мнению профессиональных источников в министерстве национальной безопасности и в полиции.

"Рассмотрение ваших предложений возможно только после завершения всестороннего обсуждения принципов, содержащихся в документе", – говорится в письме, которое было направлено министру национальной безопасности. Письмо направил заместитель Гали Баарав-Миары адвокат Гиль Лимон.

Речь идет об обнародованном в конце минувшей недели министром документе, в котором он сформулировал новую политику полиции в отношении демонстраций и акций протеста. Документ предусматривает полный запрет на блокирование центральных автодорог, ограничение на протесты возле домов политиков и расширение полномочий полиции в отношении демонстрантов. Среди "жизненно важных" дорог, которые должны всегда оставаться открытыми для движения транспорта, названы: дороги, ведущие к больницам, маршруты экстренных служб, подъезды к международному аэропорту "Бен-Гурион", а также трассы, перекрытие которых может привести к изоляции населенных пунктов. В документе отмечается, что эти ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан.