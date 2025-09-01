x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 23:01
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу поблагодарил Дональда Трампа и Марко Рубио за отказ в визах палестинской делегации

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 01 сентября 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 22:52
Нетаниягу поблагодарил Дональда Трампа и Марко Рубио за отказ в визах палестинской делегации
AP Photo/Mark Schiefelbein

Биньямин Нетаниягу в официальном аккаунте в сети Х поблагодарил президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио за отказ в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН.

"От имени государства Израиль благодарю президента Трампа и госсекретаря Рубио за их четкую нравственную позицию. Отказ в визах тем, кто прославляет террор, – это не наказание, это справедливость. Нет наград за террор и нет поощрений за варварство", – написал он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 сентября 2025

NYT: США приостановили выдачу виз обладателям палестинских паспортов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 августа 2025

Госдеп США отказал в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 августа 2025

Махмуд Аббас: решение Израиля взять под контроль Газу – это преступление