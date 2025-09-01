Нетаниягу поблагодарил Дональда Трампа и Марко Рубио за отказ в визах палестинской делегации

Биньямин Нетаниягу в официальном аккаунте в сети Х поблагодарил президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио за отказ в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН.

"От имени государства Израиль благодарю президента Трампа и госсекретаря Рубио за их четкую нравственную позицию. Отказ в визах тем, кто прославляет террор, – это не наказание, это справедливость. Нет наград за террор и нет поощрений за варварство", – написал он.