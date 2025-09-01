NYT: США приостановили выдачу виз обладателям палестинских паспортов

Администрация США приостановила выдачу почти всех типов виз для обладателей палестинских паспортов, сообщает The New York Times

со ссылкой на американских официальных лиц. Новая политика затрагивает жителей сектора Газы, Западного берега и палестинской диаспоры.

По данным издания, ограничения касаются временных виз для лечения, учебы в университетах, визитов к родственникам и деловых поездок. Ранее Госдепартамент уже объявил, что палестинские чиновники не смогут получить визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Источники NYT отмечают, что решение было принято на фоне заявлений ряда союзников США о готовности признать палестинское государство. Израиль выступает против этих шагов, а Вашингтон остается его главным союзником в продолжающейся войне против ХАМАСа в секторе Газы.