Ицхак Герцог наградил Хавьера Милея Орденом президента за поддержку еврейского государства

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил аргентинскому коллеге Хавьеру Милею Орден президента за последовательную и публичную поддержку Израиля с момента вступления в должность в 2023 году.

Церемония награждения состоялась в резиденции президента в Иерусалиме, за несколько часов до начала Дня памяти павших. Герцог отметил, что Милей неизменно поддерживает Израиль на международной арене, стоит рядом с семьями похищенных и демонстрирует глубокую связь с еврейским народом. Особо было подчеркнуто решение Милея посетить Израиль во время войны с Ираном.

В ходе встречи Герцог также сообщил аргентинскому коллеге, что ЦАХАЛ расследует инцидент с повреждением христианских символов в Ливане. Милей в ответном слове назвал дружбу между двумя странами "символом того, что даже в самые темные времена добро побеждает зло, пока мы остаемся едины".