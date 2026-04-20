20 апреля 2026
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ицхак Герцог наградил Хавьера Милея Орденом президента за поддержку еврейского государства

время публикации: 20 апреля 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 18:34
Коби Гидеон/пресс-служба президента

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил аргентинскому коллеге Хавьеру Милею Орден президента за последовательную и публичную поддержку Израиля с момента вступления в должность в 2023 году.

Церемония награждения состоялась в резиденции президента в Иерусалиме, за несколько часов до начала Дня памяти павших. Герцог отметил, что Милей неизменно поддерживает Израиль на международной арене, стоит рядом с семьями похищенных и демонстрирует глубокую связь с еврейским народом. Особо было подчеркнуто решение Милея посетить Израиль во время войны с Ираном.

В ходе встречи Герцог также сообщил аргентинскому коллеге, что ЦАХАЛ расследует инцидент с повреждением христианских символов в Ливане. Милей в ответном слове назвал дружбу между двумя странами "символом того, что даже в самые темные времена добро побеждает зло, пока мы остаемся едины".

