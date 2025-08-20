x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ: 154 контейнера с гуманитарной помощью сброшены в сектор Газы

ЦАХАЛ
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 20 августа 2025 г., 18:43
ЦАХАЛ: 154 контейнера с гуманитарной помощью сброшены в сектор Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы в среду, 20 августа, приняли участие вместе с ЦАХАЛом семь государств: Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Нидерланды, Франция, Сингапур, Индонезия.

Воздушным путем в сектор Газы доставлены 154 контейнера с гуманитарной помощью.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводится в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.

