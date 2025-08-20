Насилие в арабском секторе: в Нацерете убит 20-летний мужчина, полиция ведет расследование
время публикации: 20 августа 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 14:53
В деревне Яфия возле Нацерета в результате вооруженного нападения убит мужчина в возрасте примерно 20 лет. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни, с огнестрельными ранениями, и констатировали его смерть.
Полиция начала расследование этого преступления, на месте ведется сбор улик. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.
По сообщению полиции, речь идет о преступлении на криминальной почве.
