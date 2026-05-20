МИД Израиля: "Еще одна пиар-флотилия подошла к концу"

В ночь на 20 мая МИД Израиля опубликовал сообщение: "Еще одна пиар-флотилия подошла к концу. Все 430 активистов были пересажены на израильские суда и направляются в Израиль, где смогут встретиться со своими консульскими представителями".

"Эта флотилия в очередной раз доказала, что это всего лишь пиар-ход в интересах ХАМАСа. Израиль будет и впредь действовать в полном соответствии с международным правом и не допустит нарушения законной военно-морской блокады Газы", – сказано в заявлении израильского МИДа.