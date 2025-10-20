x
20 октября 2025
20 октября 2025
Израиль

Трасса Аялон будет перекрыта ночью из-за инфраструктурных работ

время публикации: 20 октября 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 18:36
Трасса Аялон будет перекрыта ночью из-за инфраструктурных работ
Esther Rubyan/Flash 90

В связи с проведением работ по монтажу мостов, движение по скоростной трассе Аялон (шоссе 20) в северном направлении будет перекрыто с полуночи на участке от развязки А-Маапилим до развязки Хоф а-Шарон.

По сообщению компании "Нетивей Аялон", движение будет перекрыто в ночь на вторник с 00:00 до 05:00. Водителей просят планировать поездку заранее и искать альтернативные маршруты.

Изменения будут внесены в навигационную программу WAZE, полиция будет обеспечивать организацию схем объезда и регулировку движения.

