x
08 октября 2025
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 22:53
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 08 октября 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 22:38
Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов
Chaim Goldberg/ Flash90

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют освободить содержащихся в тюрьме религиозных уклонистов.

Участники протеста перекрывают 57-ю трассу в районе перекрестка Дерех Рабин в поселке Кфар-Йона. Демонстранты бросают камни в машины и переворачивают мусорные баки. Жители района Гиват-Алоним сообщают, что демонстранты причинили ущерб их имуществу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Глава "Яадут а-Тора" потребовал от Нетаниягу освободить заложников и религиозных уклонистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

Дезертиры-ультраортодоксы получили амнистию по случаю Йом Кипура
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2025

ШАС поддержит прибавку к бюджету на оборону: речь о спасении жизней