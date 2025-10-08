Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют освободить содержащихся в тюрьме религиозных уклонистов.

Участники протеста перекрывают 57-ю трассу в районе перекрестка Дерех Рабин в поселке Кфар-Йона. Демонстранты бросают камни в машины и переворачивают мусорные баки. Жители района Гиват-Алоним сообщают, что демонстранты причинили ущерб их имуществу.