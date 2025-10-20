x
20 октября 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 17:01
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трактор столкнулся с грузовиком на Голанах: один человек погиб

время публикации: 20 октября 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 16:38
Трактор столкнулся с грузовиком на Голанах: один человек погиб
Пресс-служба МАДА

Один человек погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 98 неподалеку от Авней-Эйтан: трактор, на котором находились четверо иностранных рабочих, столкнулся с грузовым автомобилем.

Согласно сообщению "Маген Давид Адом", на месте происшествия был обнаружен мужчина в возрасте примерно 25 лет без признаков жизни, с множественными травмами. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Дополнительные бригады МАДА оказали помощь другим пострадавшим: мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. С помощью спасательного вертолета МАДА он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Двое пострадавших, успевших спрыгнуть с трактора за секунды до столкновения, получили легкие травмы, они были эвакуированы в медицинский центр "Пория". Водитель грузовика также получил легкие травмы и был отправлен в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2025

На севере Израиля трактор сбил пожилого мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

На ферме в Мерхавим тяжело травмирован пожилой работник
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

В Негеве столкнулись грузовик и трактор, один пострадавший в тяжелом состоянии