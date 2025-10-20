Трактор столкнулся с грузовиком на Голанах: один человек погиб

Один человек погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 98 неподалеку от Авней-Эйтан: трактор, на котором находились четверо иностранных рабочих, столкнулся с грузовым автомобилем.

Согласно сообщению "Маген Давид Адом", на месте происшествия был обнаружен мужчина в возрасте примерно 25 лет без признаков жизни, с множественными травмами. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Дополнительные бригады МАДА оказали помощь другим пострадавшим: мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. С помощью спасательного вертолета МАДА он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Двое пострадавших, успевших спрыгнуть с трактора за секунды до столкновения, получили легкие травмы, они были эвакуированы в медицинский центр "Пория". Водитель грузовика также получил легкие травмы и был отправлен в больницу.