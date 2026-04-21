21 апреля 2026
последняя новость: 19:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

CNN: визит Вэнса в Исламабад отложен на фоне молчания Тегерана

время публикации: 21 апреля 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 19:23
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был вылететь в Пакистан во вторник утром для участия во втором раунде переговоров с Ираном, пока остается в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

Когда именно Вэнс вылетит в Пакистан и вылетит ли – неизвестно.

В Белом доме во вторник проходят дополнительные совещания, на которых обсуждается дальнейшая стратегия. Вице-президент принимает в них участие.

Ключевым фактором неопределенности остается позиция Тегерана. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети Х, что по состоянию на 19:30 по пакистанскому времени Тегеран так и не подтвердил участие своей делегации во втором раунде мирных переговоров в Исламабаде. Срок действующего перемирия между США и Ираном истекает в 4:50 по местному времени 22 апреля.

По словам пакистанского министра, Исламабад поддерживает постоянный контакт с иранской стороной и прилагает все усилия, чтобы убедить Тегеран направить делегацию до окончания срока перемирия.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что продление перемирия "маловероятно", а спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в попытках вести переговоры "в тени угроз" и заявил о готовности Ирана "раскрыть новые карты на поле боя".

Источник в системе безопасности Израиля заявил телеканалу "Кан-11", что в Израиле готовятся к возобновлению боевых действий в Иране. "По нашим оценкам, США не удастся договориться с Ираном, мы готовы к возобновлению войны немедленно", – цитирует телеканал источник.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Пакистан призвал США и Иран продлить перемирие и продолжить переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Пакистан все еще ожидает ответа Ирана на приглашение к переговорам
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 апреля 2026

CNN: в Белом доме считают, что публичные заявления Трампа сорвали сближение с Ираном