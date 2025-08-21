ЦАХАЛ: ХАМАС предпринял попытку обстрела грузовиков с гуманитарной помощью
время публикации: 21 августа 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 21:56
ЦАХАЛ сообщает о попытке ракетного или минометного обстрела колонны грузовиков, двигавшейся в южной части сектора Газы.
Эти грузовики должны были доставить помощь от пограничного пункта "Керем Шалом". Снаряд упал примерно в 300 метрах от грузовиков.
По данным ЦАХАЛа, террористы ХАМАСа вели обстрел со стороны больницы "Насер" в Хан-Юнисе.