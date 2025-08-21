x
21 августа 2025
Израиль

Шествие семей похищенных: "Призываем солдат не выполнять приказ и не входить в Газу"

Тель-Авив
Заложники
Акции протеста
время публикации: 21 августа 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 20:40
Шествие семей похищенных: "Призываем солдат не выполнять приказ и не входить в Газу"
Штаб семей похищенных, קרדיט: אוריאל אבן ספיר

Штаб семей похищенных проводит в четверг вечером очередную акцию в центре Тель-Авива: шествие следует вокруг правительственного комплекса "Кирия". Они требуют возвращения всех заложников, как живых, так и погибших.

Отец Эйтана Хорена Ицхак заявил: "Всем тем, кто утверждает, что мы играем на руку ХАМАСу, и все, что мы делаем – плохо, я хочу сказать: хватит безразличия, мы не будем молчать".

Отец Нимрода Коэна Иегуда Коэн призвал главу Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира отказаться от выполнения приказа по расширению военной операции и захвату города Газа. "Я призываю генерал-лейтенанта Эяля Замира отказаться выполнять приказ, – заявил он. – Я призываю всех солдат, получивших сейчас повестки "Цав 8" отказаться выполнять приказ. Не заходите в Газу! Только силой мы можем заставить Нетаниягу прекратить эту ненужную войну немедленно и вернуть всех заложников".

