19 мая 2026
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

БАГАЦ вернул дело о назначении Романа Гофмана в комиссию Груниса

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 19 мая 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 18:06
БАГАЦ вернул дело о назначении Романа Гофмана в комиссию Груниса
Yonatan Sindel/Flash90

БАГАЦ постановил, что в работе комиссии Груниса при рассмотрении назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада" были выявлены изъяны, комиссия должна собраться снова, чтобы заслушать Ури Эльмакайса и бригадного генерала "Гимель".

Судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Алекс Штейн в своем решении написали, что члены комиссии по назначению на высшие государственные посты не ознакомились с релевантными документами и с прямыми свидетельствами лиц, причастных к делу о задействовании Ури Эльмакайса. Согласно решению БАГАЦа, комиссия до следующего вторника должна сообщить о "завершении своей работы" и после этого будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела.

Назначение Гофмана, военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу, оспаривалось в суде из-за его предполагаемой причастности к задействованию несовершеннолетнего Ури Эльмакайса в разведывательной операции.

Председатель комиссии Ашер Грунис выступал против назначения Гофмана, но он был в меньшинстве. Отменить назначение также требовала юридический советник правительства.

Гофман должен вступить в должность 2 июня.

