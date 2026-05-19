БАГАЦ вернул дело о назначении Романа Гофмана в комиссию Груниса

БАГАЦ постановил, что в работе комиссии Груниса при рассмотрении назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада" были выявлены изъяны, комиссия должна собраться снова, чтобы заслушать Ури Эльмакайса и бригадного генерала "Гимель".

Судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Алекс Штейн в своем решении написали, что члены комиссии по назначению на высшие государственные посты не ознакомились с релевантными документами и с прямыми свидетельствами лиц, причастных к делу о задействовании Ури Эльмакайса. Согласно решению БАГАЦа, комиссия до следующего вторника должна сообщить о "завершении своей работы" и после этого будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела.

Назначение Гофмана, военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу, оспаривалось в суде из-за его предполагаемой причастности к задействованию несовершеннолетнего Ури Эльмакайса в разведывательной операции.

Председатель комиссии Ашер Грунис выступал против назначения Гофмана, но он был в меньшинстве. Отменить назначение также требовала юридический советник правительства.

Гофман должен вступить в должность 2 июня.