Огни транспортных колонн, покидающих Газу: из города эвакуировались 550 тысяч человек

По данным ЦАХАЛа, к 21 сентября из города Газы эвакуировались 550 тысяч жителей. В то же время завершен ввод в город сил 162-й, 98-й и 36-й дивизий, которые начали действовать против очагов террора в городе.

Одновременно с расширением боевых действий ЦАХАЛ под руководством командования Южного округа ведет целенаправленное оповещение населения о зонах боевых действий с помощью голосовых сообщений, листовок, СМС и телефонных звонков.

ЦАХАЛ также объявил о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе, где проводятся масштабные работы по адаптации гуманитарной инфраструктуры: расширяются полевые госпитали, ремонтируются имеющиеся водопроводы и строятся новые, а также запускаются установки для опреснения воды. Продолжаются поставки продовольствия, палаток, лекарств и медоборудования.

Израильские военные сообщают о зафиксированных попытках воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц с целью использования их в качестве "живого щита", что противоречит нормам международного права.

Армия обороны Израиля призывает жителей сектора Газы следовать официальным указаниям и избегать районов боевых действий.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала снимок, сделанный с воздуха, на котором запечатлены колонны гражданских машин, покидающих город Газа и движущихся на юг.