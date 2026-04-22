В друзской деревне Эйн аль-Асад застрелен мужчина

В друзской деревне Эйн аль-Асад в салоне автомобиля был обнаружен местный житель с множественными огнестрельными ранениями.

Вызов поступил на пульт скорой помощи "Маген Давид Адом" в 18:10. По словам парамедиков, к моменту приезда "скорой" мужчина (примерно 35 лет) уже был мертв.

Полиция ведет розыск подозреваемых, обстоятельства и мотив стрельбы выясняются. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.