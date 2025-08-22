Вооруженное нападение в Гиват-Шмуэле, тяжело ранен молодой мужчина
время публикации: 22 августа 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 14:30
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инциденте с применением насилия в Гиват-Шмуэле на улице Рабби Иегуда а-Наси.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь 27-летнему мужчине, получившему проникающие ножевые ранения, после чего эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Пострадавший находится в тяжелом и стабильном состоянии.
