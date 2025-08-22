x
22 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение в Гиват-Шмуэле, тяжело ранен молодой мужчина

время публикации: 22 августа 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 14:30
Вооруженное нападение в Гиват-Шмуэле, тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инциденте с применением насилия в Гиват-Шмуэле на улице Рабби Иегуда а-Наси.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь 27-летнему мужчине, получившему проникающие ножевые ранения, после чего эвакуировали его в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Пострадавший находится в тяжелом и стабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2025

Вооруженное нападение в Маале-Ироне, двое тяжелораненых
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Тайский рабочий вызвал приятеля на поединок на ножах и зарезал, когда тот отказался
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Насилие в арабском секторе: в Нацерете убит 20-летний мужчина, полиция ведет расследование