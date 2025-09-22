Полиция: в Иерихоне был задержан подозреваемый в совершении убийства в Тире

Полиция сообщает о задержании в Иерихоне 20-летнего гражданина Израиля, подозреваемого в убийстве, совершенном в Тире в июле этого года.

Задержаны и другие подозреваемые в совершении этого преступления и в обстреле полицейских при попытке уйти от погони.

В окружном суде в Лоде 21 сентября главному подозреваемому были предъявлены обвинения. По решению суда, он и его сообщники останутся под стражей до вынесения приговора.