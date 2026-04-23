Жительница Гинатона предоставила жилье нелегалу, и тот устроил склад оружия и боеприпасов

Владелица бизнеса в мошаве Бейт-Нехемия, жительница поселка Гинатон (округ Шарон), задержана по подозрению в предоставлении жилья и работы палестинскому нелегалу. По данным расследования, нелегал проживал на территории ее предприятия в Бейт-Нехемии в течение четырех лет.

В ходе обыска в помещении бизнеса были обнаружены два пистолета, большое количество боеприпасов и наркотики. Нелегал и его работодательница арестованы, оружие конфисковано. Суд продлил срок содержания обоих задержанных в интересах следствия.