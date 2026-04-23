Опрос "Мидгам" и iPanel: у партий коалиции 50 мандатов, у еврейской оппозиции - 60

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel на фоне режима прекращения огня с Ираном и Ливаном.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, партия "Ликуд" была бы крупнейшей парламентской фракцией, получив 25 мандатов. На втором месте партия Нафтали Беннета с 21 мандатом. На третьем месте партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом – 14 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократим" – 10 мандатов, "Оцма Иегудит" – 9 мандатов, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Еш Атид" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии нынешней коалиции набирают 50 мандатов, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 70.

По данным опроса, если бы арабские партии ХАДАШ, ТААЛ, РААМ и БАЛАД пошли на выборы единым списком, они получили бы 12 мандатов. При этом на один мандат меньше получили бы "Ликуд" и "Еш Атид". У оппозиции было бы 71 место в Кнессете (из них 12 – у арабских партий), 49 – у коалиции.

В случае объединения в единый список партий Беннета и Айзенкота, они был получили 35 мандатов, количество мандатов, получаемых "Ликудом" и другими партиями, проходящими в Кнессет, не изменилось бы. У коалиции 50 мандатов, у оппозиции – 70, из которых 10 – у арабских партий.

Респондентам также был задан вопрос: если боевые действия в Ливане и Иране не возобновятся, считаете ли вы, что операция "Рычание льва" способствовала улучшению безопасности Израиля? 47% ответили утвердительно, 40% – отрицательно, 13% не имеют мнения по этому вопросу. Среди избирателей коалиционных партий утвердительный ответ дали 70% респондентов.

Респондентам также был задан вопрос: должен ли формировать комиссию по расследованию провалов 7 октября председатель Верховного суда или комиссию должно формировать правительство. 60% респондентов ответили, что формировать комиссию должен председатель Верховного суда, 23% – что правительство и Нетаниягу, и 17% – затруднялись с ответом.