12-й телеканал опубликовал запись разговора Герци А-Леви с семьями погибших о провалах 7 октября

Телеканал "Кешет-12" опубликовал аудиозапись разговора экс-начальника Генштаба с родственниками погибших о провалах 7 октября. Он рассказал о том, как ХАМАСу удалось усыпить бдительность израильской разведки, о проигнорированных предупреждениях, о ночи перед атакой.

Герци А-Леви говорит, что Израиль допустил большую ошибку, позволив ХАМАСу управлять Газой. По его мнению, даже, если бы Израилю удалось гарантировать, что передаваемые в сектор Газы деньги попадут к нуждающимся, это не решило бы проблему. ХАМАС бы направил другие средства на вооружение. Под видом заботы о населении и его нуждах, ХАМАС выстроил механизм мошенничества. ХАМАС убедил не только ЦАХАЛ, разведку, ШАБАК и "Мосад", но и посредников в том, что он строит больницы, помогает нуждающимся, создает рабочие места.

Бывший начальник Генштаба также отмечает, что решительность, с которой действовал ХАМАС в отношении "Исламского джихада", "укрепляла иллюзии в Израиле". "Мы видели на видео, передаваемых беспилотников, как ХАМАС ночью ловит боевика-джихадиста, запустившего ракету в сторону Израиля, укладывает его на землю и стреляет в него из "калашникова", – рассказывает он.

Герци А-Леви говорит также о последствиях операции "Страж стен", которая стала поворотным моментом в борьбе с террористической организацией ХАМАС. Израиль оценивал операцию как успешную, в то время, как ХАМАС сделал для себя вывод, что Израиль избегает действовать в Газе.

Герци А-Леви также прокомментировал предупреждение, полученное главой военной разведки от прапорщицы В. за несколько недель до 7 октября о том, что в поведении ХАМАСа резко изменилось, в Газе наблюдается значительная активность. Однако в разведке дивизии утверждали, что она ошибается. Герци А-Леви, комментируя после 7 октября, эти события отмечает: даже если не было дополнительных признаков того, что ХАМАС готовился к нападению, глава АМАНа должен был насторожиться.

Начальник Генштаба также рассказывает, как непосредственно перед 7 октября ХАМАСу вновь удалось ввести Израиль в заблуждение. В Рош а-Шана и Йом Кипур возле пограничного заграждения со стороны Газы происходили беспорядки, а затем они резко прекратились. ХАМАС через посредников давал понять, что он держит ситуацию под контролем, и что "все в порядке". Боевики ХАМАСа дубинками били гражданских лиц, пытавшихся приблизиться к ограждению. В армии пришли к однозначному выводу, что ХАМАСу удалось навести порядок. И, исходя из этого, было принято решение о переброске части сил от сектора Газы на другие направления, в том числе, в Хауару.

Герци А-Леви рассказывает, что в пятницу, за 24 часа до "черной субботы", он встречался с сотрудником ШАБАК, и они обсуждали совершенно иные темы, вскользь коснувшись ситуации в Газе, они решили обсудить это потом.

Первый звонок он получил в 03:10, ему сообщили, что в Газе в последние часы замечено "подозрительное движение". Однако армии и ШАБАКу тогда казалось, что "все идет как обычно".

В 4 утра он позвонил командующему Южным военным округом Ярону Финкельману. Но тот сообщил, что доверяет данным разведки. И предложил подождать до утра и до новых данных.

Спустя два года после 7 октября Герци А-Леви рассказывает, что чувство "провала" его не покидает. Он вспоминает, как тем трагическим утром он зашел в подземный командный центр ЦАХАЛа, называемый "Колодцем" ("А-Бор"), и сказал: "Генеральный штаб, ЦАХАЛ – мы все потерпели неудачу. Я командую армией, и я несу за это ответственность".

Герци А-Леви также прокомментировал слухи о том, что 7 октября стало возможным из-за "предательства" в ЦАХАЛе. Он дает понять, что эти слухи спускаются сверху. "Тот, кто их распускает, он делает это по определенным причинам. Он продолжает это делать и сегодня по определенным причинам. И ему безразлично, что мы говорим". При этом он заявляет, что мысль, будто бы в Израиле кто-то позволил ХАМАСу совершить эту атаку, просто абсурдна. "Бывают ошибки, бывают очень серьезные ошибки. Но я не думаю, что кто-то мог хотеть, чтобы это произошло".