ВВС ликвидировали на юге сектора Газы двух боевиков, пересекших "желтую линию"

время публикации: 25 декабря 2025 г., 23:21 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 23:21

Военнослужащие из боевой группы 7-й бригады, действующие на юге сектора Газы, заметили двух боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским войскам, что представляло непосредственную угрозу для израильтян.

Сразу после обнаружения нарушителей ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали боевиков, чтобы устранить угрозу.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

