Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
время публикации: 25 марта 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 19:21
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 60-летнего жителя Иерусалима Йешуа Атию по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

Подозреваемый был арестован 9 марта в аэропорту Бен-Гурион в момент приземления. По данным следствия, Атия использовал свое положение руководителя организации "Шаарей Йешуа" для совершения преступлений.

Суд продлил арест подозреваемого до 30 марта.

В связи с опасениями, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие подростки, суд разрешил полиции опубликовать его фотографию и личные данные.

Полиция просит имеющих информацию, которая может помочь в расследовании, обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции.

