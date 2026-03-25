Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Полиция задержала 60-летнего жителя Иерусалима Йешуа Атию по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

Подозреваемый был арестован 9 марта в аэропорту Бен-Гурион в момент приземления. По данным следствия, Атия использовал свое положение руководителя организации "Шаарей Йешуа" для совершения преступлений.

Суд продлил арест подозреваемого до 30 марта.

В связи с опасениями, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие подростки, суд разрешил полиции опубликовать его фотографию и личные данные.

Полиция просит имеющих информацию, которая может помочь в расследовании, обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции.