В Самарии раскрыта ячейка ХАМАСа, боевики которой вырыли туннель для удержания заложника

В ходе совместной операции полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа были задержаны 10 членов террористической ячейки в деревне Бейта в Самарии, связанных с ХАМАСом. На протяжении двух лет группировка совершала теракты с применением взрывных устройств против военнослужащих ЦАХАЛа: в марте-апреле 2025 года в результате подрывов были ранены трое солдат, двое из них – тяжело.

При задержании членов ячейки были изъяты винтовка M16, взрывчатка и готовые к дистанционному подрыву устройства, замаскированные под огнетушитель и камень.

В ходе расследования выяснилось, что ячейка планировала теракт с похищением еврея. Один из боевиков вырыл у своего дома туннель глубиной около шести метров для содержания заложника, террористы также организовали наблюдение за намеченной жертвой. Впоследствии террористы отказались от идеи захвата заложника, осознав трудность осуществления их плана.

По завершении расследования все десять членов ячейки преданы суду военного трибунала Самарии; часть из них обвиняется в покушении на убийство, стрельбе по людям и попытке похищения.